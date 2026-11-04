Champions: Real Madrid reaccionó y venció a AEK Atenas con golazo en los descuentos

Real Madrid consiguió una agónica victoria 3-2 sobre AEK Atenas en Grecia, por la cuarta fecha de la Champions League, gracias a un gol de Federico Valverde en los descuentos, que permitió al conjunto español mantener su campaña perfecta en el torneo.

El equipo griego sorprendió con la apertura de la cuenta de Aboubakary Koita (12'), quien sacó un potente zurdazo para superar a Thibaut Courtois. Sin embargo, Jude Bellingham (32') consiguió la igualdad con una espectacular definición de taco, después de un centro de Marc Cucurella.

En el segundo tiempo, Stavros Pilios (75') volvió a poner en ventaja a AEK Atenas, pero la respuesta del conjunto dirigido por José Mourinho llegó rápidamente mediante Kylian Mbappé (78'), quien convirtió el 2-2 tras una asistencia de Denzel Dumfries.

Cuando el empate parecía definitivo, Federico Valverde (90+2') apareció con un potente remate desde fuera del área para sellar la remontada de Real Madrid, que alcanzó los 12 puntos y sumó su cuarta victoria consecutiva en la fase de liga de la Champions League.