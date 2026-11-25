Real Betis mantiene su sólido paso en la temporada 2026-2027 de la mano del entrenador chileno Manuel Pellegrini, luego de vencer este martes por 0-2 a Slovan Bratislava y asegurar, como mínimo, su clasificación a la serie de play-offs de la Champions League.

El nuevo hito del conjunto sevillano generó inmediatas reacciones en la prensa española, que volvió a resaltar la conducción del estratega nacional. Entre los comentarios más elogiosos estuvo el de Estadio Deportivo, medio que calificó con un 10 el desempeño del técnico.

"Excelente lectura de un partido en el que le ayudó mucho el gol del Cucho antes del descanso y le permitió cambiarlo todo con el movimiento de Marc Roca por Facundo Bernal (...) Sigue haciendo historia y rompiendo techos históricos. Ahora, también será el que más lejos llegó en Champions, como antes en la Europa League y en la Conference. Al día de hoy, tiene al Betis como cuarto mejor equipo de la Liga y como el cuarto mejor del continente", escribió el portal ibérico.

En tanto, El Desmarque evaluó con un 6 a Pellegrini, poniendo énfasis en su capacidad para resolver un encuentro complejo y sostener la racha positiva: "Consiguió el pase, de manera virtual, en el encuentro menos brillante de su equipo. Le costó un mundo entrar en el partido a pesar de haber presentado a muchos titulares, pero su apuesta por el Cucho salió bien. Sigue rotando, sigue sumando y sigue ganando, que es lo importante".