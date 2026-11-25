Las autoridades colombianas rescataron con vida durante la madrugada de este miércoles a las personas que permanecían secuestradas desde hacía más de 16 horas por un grupo de delincuentes en un supermercado de Cartagena de Indias, que se estima eran 20, en una operación en la que murió uno de los miembros de la banda criminal.

"A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito (el supermercado)", expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en un video publicado en X.

El mandatario aseguró que "esta operación fue absolutamente impecable" y fue ordenada luego de que el mandatario llegara a Cartagena a primera hora de la noche, tras pasar la mañana en Villavicencio para comprobar las consecuencias de un atentado ocurrido la víspera, con 23 heridos.

"Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno y a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno", añadió el presidente sobre el rescate de las al menos 20 personas que permanecían secuestradas.

El suceso, con escasos precedentes en la historia reciente de Colombia, conmocionó a la ciudad caribeña y comenzó aproximadamente a las 8:00 hora local del martes cuando un grupo de delincuentes que se refugiaron en el establecimiento tras frustrarse su intento de robar un transportador de valores.

La tensión en torno al establecimiento se elevó durante la noche, conforme aumentaba el despliegue policial en la zona y las autoridades, desde varios altavoces, instaban a los secuestradores a liberar a los rehenes y entregarse.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y de Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural. Unos 5,5 millones de viajeros visitan anualmente la ciudad.

Robo frustrado

Según la reconstrucción de los hechos de las autoridades, un grupo de encapuchados entró, con lo que parecían armas largas al supermercado con el objetivo de asaltar un vehículo transportador de valores.

Gracias a las cámaras de seguridad, los equipos de vigilancia del centro comercial detectaron la presencia de los delincuentes y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la policía.

Esto permitió que las primeras patrullas de la Policía llegasen poco después al centro comercial y que los delincuentes, al verse sorprendidos, decidiesen parapetarse en un supermercado del complejo y tomasen como rehenes a una treintena de personas, entre clientes y empleados.

Con el paso de las horas, equipos especializados de la Policía y el Ejército acudieron al centro comercial y tomaron posiciones en la periferia del establecimiento, incluyendo francotiradores en azoteas próximas.

Rondando el mediodía, los secuestradores dejaron marchar en primer lugar a cinco mujeres mayores y luego a otras cinco personas a lo largo de la tarde, hasta que el Gobierno ejecutó la operación en la madrugada en la que fueron rescatados el resto de ciudadanos que permanecían en poder de los criminales.