PSG va por el bicampeonato y Arsenal busca su primera estrella en la gran final de Champions

Este sábado 30 de mayo, el fútbol mundial se paraliza con la gran final de la Champions League 2025/26, que enfrentará a París Saint-Germain y Arsenal por el cetro del más prestigioso torneo de clubes.

PSG buscará revalidar su corona de campeón tras inaugurar su palmarés en la edición anterior, mientras los "gunners" tienen como objetivo su primera "orejona" de la historia.

Los franceses, que sobre el papel parten con un ligero favoritismo, buscan convertirse en el primer equipo que repite conquista continental desde el triplete del Real Madrid de Zinedine Zidane entre 2016 y 2018.

Además, este duelo será un cara a cara entre técnicos españoles y también de los monarcas de la Ligue 1 y la Premier League, estando en juego el broche de oro para sus buenas temporadas.

La escuadra de Luis Enrique, con el título doméstico en la bolsa con dos fechas de antelación, alzó el trofeo liguero tras una derrota 2-1 ante sus literales vecinos París FC; resultado que pasó a segundo plano.

El estratega, fiel a su estilo, apuntó a ganar todo: "No hay mayor motivación que jugar esta final. El año pasado hicimos historia, ahora queremos seguir siendo los mejores".

La más probable formación de PSG es con Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

Por el lado de Arsenal, se alzó en la Premier en la penúltima fecha y celebró con la copa luego de un triunfo de 2-1 como visita frente a Crystal Palace. La consagración continental borrará la caída en la final de la Carabao Cup ante Manchester City y su eliminación en cuartos de FA Cup.

Mikel Arteta señaló en la previa que "lo hemos preparado muy bien, estamos muy concentrados, con mucha confianza. Estamos aquí porque nos lo merecemos".

Se espera que los londinenses forme con David Raya; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, William Saliba, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard.

En cuanto al historial de finales, PSG tendrá su tercera definición tras su pasada consagración ante Inter de Milán y la caída ante Bayern Múnich en la edición 2019/20; y esta será la segunda definición de los "gunners" luego de la 2005/06 que perdió con el FC Barcelona liderado por Ronaldinho.

La trascendental contienda se jugará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, a partir de las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT) con arbitraje del alemán Daniel Siebert. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.