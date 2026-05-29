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A través de un operativo basado en análisis de inteligencia y datos de comercio exterior, el Servicio Nacional de Aduanas detectó un contenedor con un contrabando masivo de mercancías falsas que intentaba ingresar a Chile por el puerto de Iquique.
El cargamento, que provenía desde Asia con destino a una importadora de la Zona Franca de Iquique y había sido declarado falsamente como calzado deportivo sin marcas, fue sometido a una revisión no intrusiva mediante un camión escáner.
Al abrir el contenedor, los fiscalizadores descubrieron e incautaron 9.972 pares de zapatillas que imitaban a prestigiosas marcas como Louis Vuitton, Gucci, New Balance, Nike y Versace, además de 30 carteras y 60 gorros falsificados, todo avaluado en más de 296.000 dólares.