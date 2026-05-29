Condenan a libertad vigilada a hombre que, manejando ebrio, mató a Macarena Yévenes

A cinco años de libertad vigilada intensiva fue sentenciado el sujeto responsable del accidente de tránsito que provocó la muerte de Macarena Yévenes, tecnóloga médica de 35 años, al chocar su vehículo mientras conducía en estado de ebriedad.

Al momento del fatal accidente, ocurrido el 30 de mayo de 2025 en la autopista Concepción-Talcahuano, Región del Biobío, el sujeto se encontraba manejando con 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

Debido a esto, la sentencia fue recibida este viernes como un agravio por los familiares de la víctima, quienes esperaban una pena de presidio efectivo dada la gravedad de los hechos y la imprudencia del conductor, exfuncionario municipal de Talcahuano.

Dolor de una madre ante la "injusticia"

Verónica Venegas, madre de Macarena, fue la encargada de verbalizar la frustración que embarga a la familia, indicando que el asesino de su hija "no debería estar libre".

"Se va de vacaciones encerradito a su casa, calentito, pero ¿y el resto de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mi familia? Estamos todos destruidos, deshechos. Yo como mamá estoy deshecha", afirmó la mujer, que calificó de "demasiado injusto" el resultado de juicio.

"Mañana hace un año que a mi hija ya no la tengo conmigo, (pero) él cumplió un año y lo van a dejar libre", arremetió Verónica.

Los fundamentos del fallo

A pesar de la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte, el sentenciado contó con una serie de factores a su favor que impidieron su ingreso a un centro penitenciario.

Entre éstos se destaca que no tenía antecedentes y, por ende, tampoco condenas previas. Además, no sumó agravantes antes del juicio.