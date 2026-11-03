Real Betis de Pellegrini tendrá un desafío de alto nivel ante Borussia Dortmund en la Champions

Real Betis, equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, tendrá un desafío de alto nivel este miércoles en la Champions League, cuando visite a Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, desde las 17:00 horas (20:00 GMT), en una prueba de fuego en la cuarta fecha de la fase de liga.

El cuadro sevillano tiene nueve puntos, una campaña perfecta para los pupilos del chileno, tras haber vencido a Lille, Porto y Feyenoord. Pero este miércoles la cita será de prestigio, ante un elenco que está invicto en Alemania y que viene de empatar con Bayern Munich.

Betis sueña con dar el golpe en tierras germanas y firmar su cuarta victoria en Champions, que lo acercará a la clasificación a la siguiente ronda, y para ello, Pellegrini jugará con su mejor equipo a disposición.

La formación de Betis será con Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Marc Roca; Abde, Isco, Antony; y Parrott.

Borussia, por su parte, solo ha perdido dos partidos en 14 duelos en toda la temporada: Una contra Bayern Munich en la Supercopa de Alemania, y la sorpresiva caída como visita a Bodo/Glimt en la Champions.

En el torneo alemán, está invicto y comparte el liderato con Bayern Munich, rival con el que empató el sábado en el Allianz Arena.

La gran ventaja para Borussia es su fortaleza en Dortmund. En el Signal Iduna Park, sólo han perdido dos de los últimos 24 partidos como local en Champions: ante Barcelona en 2024 y ante Inter de Milán en enero de 2026.

La formación de Borussia Dortmund será con Kobel; Gadou, Schlotterbeck, Antón; Ryerson, Nmecha, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson; Fabio Silva y Guirassy.

El duelo será arbitrado por el neerlandés Serdar Gözübüyük.

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