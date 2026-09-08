Real Madrid debutó en la Champions con ajustado triunfo ante Inter de Milán

Real Madrid debutó en la Champions League 2026-2027 este martes con un ajustado triunfo por 2-1 sobre Inter de Milán, en un duelo disputado en el Estadio "Santiago Bernabéu", por la primera fecha de la fase de liga.

El equipo de José Mourinho, pese a la localía, le costó convencer con su juego y sufrió con la alta posesión de los neroazzurros. Además, los merengues recibieron abucheos de su propia hinchada, descontenta por rendimiento en el partido.

El comienzo fue prometedor, ya que Kylian Mbappé abrió la cuenta antes del cuarto de hora (14') y Federico Valverde aprovechó un grosero error defensivo del arquero Josep Martínez para poner el 2-0 en el tablero (23').

Sin embargo, el Madrid no pudo ser dominador y sembró dudas en la recta final del partido, después del descuento de Carlos Augusto en el segundo tiempo (77').

Real Madrid pudo aguantar y terminó con los tres puntos, quedando provisoriamente en el quinto lugar de la fase de liga; los lombardos, en cmabio, quedaron antepenúltimos.

En la próxima fecha de la Champions, Inter recibirá a Club Brujas en Milán, y Real Madridi visitará a Roma.