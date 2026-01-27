Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Madrid quiere asegurar el paso directo a octavos de Champions ante el Benfica de Mourinho

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "merengues" necesitan un triunfo para clasificar con tranquilidad.

Real Madrid quiere asegurar el paso directo a octavos de Champions ante el Benfica de Mourinho
Real Madrid visita este miércoles a Benfica de José Mourinho, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Da Luz" de Lisboa, en la última fecha de la fase de liga de la Champions League, con la misión de obtener un triunfo y así asegurar con tranquilidad su paso a octavos.

El conjunto merengue, dirigido por Alvaro Arbeloa, recuperó el optimismo en las últimas jornadas y la goleada a Mónaco la semana pasada permiten al club blanco soñar con la clasificación directa, para evitar más golpes amargos en la agitada temporada. 

Arbeloa recuperó a Tchouaméni, baja en Villarreal por sanción, pero sigue con lo justo en defensa. Federico Valverde seguirá de lateral derecho y Raúl Asencio tendrá que jugar problemas en la tibia y el tabique nasal.

La oncena que usará Arbeloa será con Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono o Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Por el lado de los locales, será un partido especial para el técnico Mourinho, quien dirigió a los merengues entre 2010 y 2013.

Los lusos, además de vencer a los blancos, necesitan los tropiezos de sus rivales directos para seguir vivos en la Liga de Campeones, ya que se encuentran en la posición 29° con seis puntos en siete encuentros.

La formación que preparó Mourinho es con Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Aursnes, Barreiro; Cabral, Sudakov, Prestianni; y Pavlidis.

El duelo será arbitrado por el italiano Davide Massa.

El partido podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

