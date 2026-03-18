Sedini negó que el Gobierno esté buscando un "copamiento comunicacional"

En su segunda vocería oficial desde La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, abordó los cuestionamientos que han surgido en la oposición ante el "frenético ritmo" que impuso el Ejecutivo en su primera semana de gestión.

Con una agenda marcada por el anuncio del "Plan Nacional de Reconstrucción", la puesta en marcha del "Plan Escudo Fronterizo", la urgencia a 20 proyectos de ley y el anuncio de cambios en el Mepco, la secretaria de Estado descartó que haya aquí una estrategia de "copamiento comunicacional".

"Lo que está haciendo el gobierno del Presidente José Antonio Kast es ponerle urgencia a los proyectos y a las emergencias que los chilenos nos dijeron que existían, que diagnosticamos y ofrecimos que íbamos a actuar", sostuvo la portavoz.

La revisión de la herencia legislativa

En el mundo político generó cuestionamientos desde ayer el retiro de 43 decretos medioambientales ingresados por el Gobierno de Gabriel Boric. El Ministerio del Medio Ambiente dijo que se trata de una "práctica habitual al inicio de una nueva gestión", pero ello ha sido refutado por los críticos.

Asimismo, la cartera denunció que 21 decretos fueron ingresados a tramitación durante los primeros días de marzo, subrayando que 13 de ellos fueron presentados apenas un día antes del cambio de mando.

Al respecto, Sedini argumentó que la medida responde a una auditoría técnica necesaria: "Es importante entender que muchos de estos decretos fueron entregados y propuestos a última hora. Esto implica que nosotros, de manera responsable, los hayamos retirado para poder analizarlos".

En esa línea, remarcó que aquellas iniciativas que cumplan con la normativa y el beneficio nacional serán repuestas, aunque advirtió que otras podrían ser descartadas: "Algunos (decretos) los revisaremos, los modificaremos y veremos si corresponde volver a integrarlos o retirarlos definitivamente".

Consigna de emergencia

Finalmente, la ministra Sedini reforzó el diagnóstico de crisis sobre el cual se asienta el programa de la nueva Administración: "Los chilenos están sufriendo por la inseguridad, por la migración irregular y por la falta de empleo. Están sufriendo porque ven que las arcas fiscales quedaron vacías y a eso tenemos que responder", sentenció la expanelista televisiva.