Real Madrid quiere revancha ante el Benfica de Mourinho en los play-offs de la Champions

Real Madrid visita este martes a Benfica, el equipo de José Mourinho, en la ida de los play-offs de la Champions League, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Da Luz en Lisboa, en busca de revancha tras la dolorosa derrota que dejó a los merengues fuera de los octavos de final en la fase de liga.

El pasado 28 de enero, en un partido frenético, el equipo portugués ganó por 4-2 y logró meterse de forma agónica en este repechaje; los madridistas, en cambio, terminaron novenos en la tabla por culpa de este resultado, sin el pasaje directo a octavos.

El panorama para el Madrid es traumático, ya que el año pasado quedaron eliminados en estos play-offs (ante Manchester City de Pep Guardiola), y en esta temporada quieren evitar otra desazón, tras la derrota en la Supercopa ante Barcelona, el despido de Xabi Alonso y el fracaso en la Copa del Rey.

La tarea será difícil para el técnico Alvaro Arbeloa, quien fue dirigido por Mourinho cuando el portugués fue técnico del Madrid. Deberá superar a su "maestro" para dar el golpe en la capital lusa y llegar bien encaminado al partido de vuelta en España.

La oncena merengue será con Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.

Benfica, por su lado, apelará a la misma épica con la que venció al Madrid el pasado 28 de enero. La presión es alta tras haber vencido al coloso europeo, ya que la prensa portuguesa espera que las águilas de Moruinho puedan repetir la hazaña.

Para el partido, las grandes bajas serás el colombiano Richard Ríos y el noruego Fredrik Aursnes, quienes están lesionados.

La formación de Benfica será con Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Schjelderup, Sudakov, Prestianni; y Pavlidis.

El duelo será arbitrado por el francés Francois Letexier.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.