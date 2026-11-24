Real Madrid impuso su jerarquía en el Estadio "Santiago Bernabéu" con una remontada por goleada ante PSV Eindhoven, festejando un abultado 5-1 por la quinta fecha de la Champions League.

El cuadro neerlandés se fue al descanso con la ventaja, tras un penal de Aurélien Tchouaméni que Ivan Perisic cambió por gol al minuto 32 de un trabado encuentro.

En la segunda mitad los "merengues" cargaron de inmediato con un avance rápido, pero Kylian Mbappé quedó corto por pocos centímetros de frente al arco.

De todas formas, el equipo de Jose Mourinho logró el empate a los 50' gracias al fuerte remate rasante de Federico Valverde tras una asistencia de taconazo por parte de Arda Guler.

Con el marcador igualado, las estrellas de Real Madrid entraron en acción para la gran remontada: Jude Bellingham puso el 2-1 a los 60', Mbappé aumentó con un doblete (64', 84') y Vinícius Jr. bajó el telón con el quinto gol (87').

Así, Real Madrid quedó como momentáneo puntero de la Champions League con canasta completa de 15 puntos, a la espera de lo que haga París Saint-Germain (12) contra AS Roma este miércoles 25 de noviembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

En cuanto al frustrado PSV, se mantuvo en los últimos puestos de la tabla: 28° con cuatro puntos, fuera de la zona de play-offs.