Real Madrid y Benfica deciden el paso a octavos de la Champions en un duelo de alta tensión

Real Madrid y Benfica jugarán este miércoles en el Estadio "Santiago Bernabéu", desde las 17:00 horas (20:00 GMT), en un duelo de alta tensión por el paso a octavos de la Champions League, una semana después del presunto episodio de racismo que acusó el brasileño Vinicius Junior contra el argentino Gianluca Prestianni.

En el duelo de ida de los play-offs, el Madrid ganó con un gol de Vinicius, y tras la celebración se desató la controversia. El argentino reaccionó negativamente al baile del delantero e hizo comentarios con su boca tapada con su camiseta. El brasileño acusó palabras racistas y se activó el protocolo antiracista de la FIFA.

Prestianni no fue expulsado y pudo seguir jugando. Sin embargo, la UEFA abrió un expediente y el argentino tiene una suspensión por "comportamiento discriminatorio". Benfica llega presionado con la ausencia de su jugador, pero también es un alivio para el clima que tendrá el partido en el recinto español.

Además, los portugueses tampoco tendrán al portugués José Mourinho en la banca, otro factor que puede ser clave para el desarrollo del encuentro.

En lo futbolístico, Real Madrid quiere imponer su historia. Nunca ha perdido ante un equipo portugués en su estadio, con 10 victorias en 11 partidos.

En la formación, Vinicius será protagonista y se espera que reciba el apoyo de la afición tras el episodio que acusó la semana pasada.

La formación del Madrid será con Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Mbappé.

Benfica, por su lado, está mercado por la sanción a Prestianni y la ausencia de Mourinho, aunque varios jugadores llegan descansados, ya que el estratego no los hizo jugar el fin de semana en la liga local.

La formación de Benfica será con Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríos; Schjelderup, Rafa, Cabral, y Pavlidis.

El duelo será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic.

