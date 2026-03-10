Real Madrid y Manchester City protagonizan un nuevo "clásico moderno" en los octavos de Champions

Real Madrid se enfrentará a Manchester City este miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio "Santiago Bernabéu" en el duelo estelar de los encuentros de ida de los octavos de final de la Champions League.

Españoles e ingleses se medirán por sexta vez en 10 años en una instancia de eliminartoria de la Liga de Campeones, en lo que ya es un clásico moderno del fútbol europeo.

La anterior ocasión fue en la temporada 2024/2025, en donde los de Madrid eliminaron a los de Manchester en los play-off con un global de 6-3.

En esta edición de la competición continental, los dirigidos por "Pep" Guardiola vencieron a Real Madrid en el "Bernabéu" en la fase de liga, por lo que es un rival de peligro para los de Arbeloa.

El historial entre ambas escuadras está igualado con cinco triunfos para cada uno y cinco empates, por lo que este míercoles la balanza se inclinará a favor de alguno, a menos que el resultado sea una igualdad.

Los "merengues" vienen de ganar su último partido en la Liga española en la agonía frente a Celta de Vigo por 2-1 y en el certamen europeo llegaron a esta instancia tras eliminar en play-off a Benfica.

La "Casa Blanca" se presentará al cotejo con bajas sensibles, sobre todo en el ataque. Los de la capital española no contarán con su principal figura Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militao, David Alaba, Dani Ceballos y Rodrygo Goes.

Por lo tanto, la formación de los madrileños será con Thibaut Courtois ; Trent Alexander- Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Fedeeico Valverde, Arda Güler; Vinícius Júnior y Gonzalo García.

Por su parte, los "ciudadanos" cosechan once partidos sin perder en todas las competiciones, con el último antecedente en los octavos de FA Cup, donde derrotaron a Newcastle.

A diferencia de los españoles, los de Manchester clasificaron de forma directa a esta etapa de la Champions.

El once titular que presentará Guardiola es con Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Rayan Cherki y Earling Haaland.

El árbitro del partido será el italiano Maurizio Mariani.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.