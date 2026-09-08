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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Ethan Mbappé fue expulsado en la Champions por increíble codazo ante Betis

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero de Lille reaccionó con furia luego de sufrir el 2-3 parcial.

[VIDEO] Ethan Mbappé fue expulsado en la Champions por increíble codazo ante Betis
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Ethan Mbappé fue protagonista negativo para Lille en el segundo tiempo ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, pues se ganó una evitable tarjeta roja en pleno debut por la Champions League.

Betis acababa de ponerse en ventaja por 2-3 en Francia (54') y en el posicionamiento para sacar del medio Mbappé le asestó un codazo en la cara al defensa Natan, quien le hizo un ademán mientras volvía a su terreno.

La situación no fue advertida por el árbitro búlgaro Georgi Kabakov, pero el VAR llamó a revisión para la inmediata expulsión del hermano del astro de Real Madrid, además de darle amarilla a Natan.

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