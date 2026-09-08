Mineduc tras caída en la prueba PISA: El sistema aún no retoma el nivel prepandemia

El Ministerio de Educación (Mineduc) reaccionó a los resultados de la prueba PISA 2025 en Chile -que en Matemáticas y Lectura tuvo peor desempeño que la edición de 2022, mientras que Ciencias no tuvo variaciones-, y sostuvo que el sistema nacional "aún no retoma el nivel prepandemia".

La evaluación internacional, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que mide las competencias de estudiantes de 15 años, arrojó un descenso de nueve puntos en Matemáticas, 12 en Lectura y dos en Ciencias, cifra -ésta última- que se consideró estadísticamente estable.

Si bien el desempeño chileno se produjo en un escenario internacional que también descendió -ya que el promedio de los países OCDE tuvo bajas de 10, 14 y tres puntos, respectivamente-, la ministra de Educación, María Paz Arzola, ratificó la necesidad de concentrar los esfuerzos en la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes.

"Estos resultados son consistentes con el diagnóstico que manejábamos desde que asumimos en el Gobierno, con un sistema que aún no retoma el nivel prepandemia, y ratifican la necesidad de poner al Ministerio de Educación al servicio de los aprendizajes y de lo que pasa en la sala de clases", expresó.

"Iniciativas como el plan 'Chile Aprende y Avanza', que pone el foco en que los estudiantes logren a tiempo los aprendizajes fundamentales, así como las medidas para reducir la sobrecarga administrativa en el marco del plan 'Directores por Chile', apuntan justamente en la dirección correcta", sostuvo la secretaria de Estado.

También llamó a los establecimientos educacionales a "transitar desde una medición como PISA, que es muestral, a una como el DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes, puesto a disposición por la Agencia de Calidad de la Educación), que les permite identificar con precisión el nivel en que se encuentra cada estudiante e implementar la nivelación que se requiera".

"La recuperación de los aprendizajes se juega en el trabajo cotidiano de cada colegio"

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, afirmó que "PISA nos muestra que la recuperación de los aprendizajes se juega en el trabajo cotidiano de cada colegio".

"Por eso estamos fortaleciendo el acompañamiento a los establecimientos que enfrentan mayores desafíos, usando mejor la información para intervenir a tiempo, promoviendo la asistencia escolar y reduciendo la burocracia para que directores y docentes puedan dedicar más tiempo a enseñar", aseguró.

"Nuestro compromiso es que el Ministerio esté cada vez más al servicio de las escuelas, para que las escuelas puedan estar al servicio de los aprendizajes", cerró Rodríguez.