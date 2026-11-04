[VIDEO] Nico Paz dedicó su golazo en Champions League a Jesús de Miguel

Nico Paz, mediocampista argentino de Como, dedicó su gol ante Lens en la Champions League a Jesús de Miguel, futbolista de Tenerife que falleció tras sufrir un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante un partido de la Segunda División española.

El jugador de Como convirtió con una gran definición ante el arquero de Lens para establecer el 3-0 del conjunto italiano y posteriormente realizó un emotivo festejo en memoria del delantero español, cuya muerte conmocionó al fútbol europeo.

El homenaje tuvo un significado especial para Nico Paz, quien nació en Santa Cruz de Tenerife y pasó por las divisiones inferiores del club español antes de incorporarse a Real Madrid.

Además, su padre, Pablo Paz, también defendió a Tenerife durante su carrera profesional. El argentino ya expresó sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel a través de sus redes sociales.