[VIDEO] Presidente de la UEFA confundió al capitán de PSG y generó divertido momento

La premiación de la final de la Champions League en Budapest quedó marcada por un error del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien olvidó entregar la medalla al capitán de PSG, Marquinhos, durante la ceremonia oficial.

La ceremonia de premiación avanzaba con normalidad en el Puskas Arena hasta que Ceferin se aproximó al podio para entregar las medallas a los jugadores del PSG. Entre los últimos en la fila se encontraba Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro y una de las figuras del equipo. Luego de recibir su medalla, el presidente de la UEFA lo abrazó y lo condujo hacia el trofeo, aparentemente convencido de que el equipo estaba listo para la entrega final.

La situación cambió cuando el delantero francés advirtió que faltaba un jugador por recibir una medalla. El exjugador de FC Barcelona señaló con discreción hacia la fila, donde aún aguardaba Marquinhos, el capitán del club. El gesto de Dembélé, visible en las imágenes de la transmisión internacional, llevó a Ceferin a reaccionar de inmediato y con una expresión de sorpresa, levantó las manos y regresó al escenario para completar la entrega.

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