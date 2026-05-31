Cuenta Pública: Oficialismo espera que la seguridad sea protagonista en mensaje del Presidente

En la antesala de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, el oficialismo espera que el foco principal sea en materia de seguridad; mientras, la oposición insiste en que el Mandatario debe explicar las medidas que ha tomado durante estos casi tres meses de Administración.

A solo un día de la ceremonia, el Jefe de Estado abordó en diversas circunstancias los principales ejes de su discurso.

Este domingo, se publicó una entrevista en El Mercurio en la que señaló que quiere "entregar un mensaje de esperanza"; mientras, en un diálogo ciudadano en Villa Alemana, Región de Valparaíso, se hizo cargo de las principales polémicas y críticas que ha recibido en materia de seguridad.

En ese sentido, el senador Arturo Squella (Republicanos) señaló que "la Cuenta Pública es una gran oportunidad para comunicarle a los chilenos todo lo que se ha hecho durante los tres primeros meses de Gobierno".

"Al mismo tiempo, el Presidente Kast seguramente va a dar a conocer cuáles son los lineamientos de trabajo para los próximos meses, en donde esperamos que la seguridad pública tenga un rol protagónico. Yo no tengo ninguna duda que el trabajo que va a encabezar el ministro Arrau va a estar en la línea de lo que los chilenos están esperando", señaló el presidente del Partido Republicano.

Diputado Cuello (PC): Es una buena oportunidad para que dé explicaciones por las medidas que ha adoptado

Desde la otra vereda, el diputado Luis Cuello (PC) emplazó al Mandatario para que entregue explicaciones sobre las medidas que ha tomado durante estos casi tres meses.

"Es una buena oportunidad para que el Presidente Kast se haga cargo y dé explicaciones al país por las medidas que su gobierno ha adoptado y que han encarecido la vida de los chilenos, como el 'bencinazo' y una reforma tributaria que perjudica a la mayoría, recortando recursos vitales en hospitales, en colegios y servicios públicos", aseveró.

El parlamentario enfatizó en que "si el Gobierno realmente escuchara a la gente, haría un giro y adoptaría políticas de inversión pública en las regiones para crear empleo y medidas económicas de alivio al bolsillo de las familias; pero eso es muy difícil que pase porque está empecinado en favorecer al 1% más rico de la población".