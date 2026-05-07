Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
[VIDEO] Stefan Kramer impactó con "idéntica" imitación de Luis Enrique
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El comediante nacional sorprendió en redes al imitar al técnico de PSG.
El comediante nacional sorprendió en redes al imitar al técnico de PSG.
El comediante nacional Stefan Kramer impactó en sus redes sociales con una "idéntica" imitación del técnico español Luis Enrique, quien llevó a PSG a su segunda final consecutiva en la Champions League.
En el video en redes sociales, Kramer aparece caracterizado como el entrenador del cuadro francés, con una voz muy parecida a la del DT y parodiando varias de las frases que suele utilizar el hispano en sus declaraciones.
Revisa la imitación de Kramer a Luis Enrique: