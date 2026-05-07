[VIDEO] Stefan Kramer impactó con "idéntica" imitación de Luis Enrique

El comediante nacional Stefan Kramer impactó en sus redes sociales con una "idéntica" imitación del técnico español Luis Enrique, quien llevó a PSG a su segunda final consecutiva en la Champions League.

En el video en redes sociales, Kramer aparece caracterizado como el entrenador del cuadro francés, con una voz muy parecida a la del DT y parodiando varias de las frases que suele utilizar el hispano en sus declaraciones.

Revisa la imitación de Kramer a Luis Enrique: