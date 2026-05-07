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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Stefan Kramer impactó con "idéntica" imitación de Luis Enrique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante nacional sorprendió en redes al imitar al técnico de PSG.

[VIDEO] Stefan Kramer impactó con
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El comediante nacional Stefan Kramer impactó en sus redes sociales con una "idéntica" imitación del técnico español Luis Enrique, quien llevó a PSG a su segunda final consecutiva en la Champions League.

En el video en redes sociales, Kramer aparece caracterizado como el entrenador del cuadro francés, con una voz muy parecida a la del DT y parodiando varias de las frases que suele utilizar el hispano en sus declaraciones.

Revisa la imitación de Kramer a Luis Enrique: 

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