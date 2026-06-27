Detuvieron a sujeto acusado de abuso y extorsión en La Florida

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI detuvo a un hombre de 28 años acusado de violar, intimidar y extorsionar a una víctima en La Florida, tras contactarla mediante una aplicación de citas.

El operativo, coordinado con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se concretó mediante una orden de entrada y registro tras acreditar que el imputado utilizaba material íntimo obtenido ilícitamente para coaccionar a la víctima y forzar agresiones físicas y sexuales.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía civil, el hombre no solo buscaba el encuentro físico, sino que utilizaba herramientas digitales para perpetrar sus delitos.

Según se descubrió, el imputado obligó a la víctima a grabar un video en el que ella misma afirmaba haber cometido delitos, una estrategia de manipulación diseñada para que no se atreviera a denunciar por miedo a represalias legales.

Evidencia científica y peritajes

La captura se fundamentó en una serie de diligencias de análisis criminal y levantamiento de evidencia técnica en el lugar de los hechos.

"El trabajo científico técnico de la PDI permitió identificar la dinámica y posicionar al imputado en el sitio del suceso", explicó el subinspector Matías Tapia, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana, subrayando que las pruebas biológicas y el rastro digital fueron determinantes para la formalización.

Un patrón delictivo recurrente

La preocupación de las autoridades aumenta al constatar que este no sería un hecho aislado. Según informó la institución policial, el detenido mantiene otras investigaciones vigentes por delitos sexuales y extorsión.

En dichos casos se repetiría el mismo patrón: captación mediante aplicaciones de citas, amenazas con material privado y actos de violencia extrema.

Tras ser puesto a disposición de la justicia, el imputado fue formalizado por el delito de violación y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

Mientras tanto, la PDI y la Fiscalía mantienen abiertas las diligencias para esclarecer si existen más víctimas que hayan sido atacadas bajo este mismo método en la Región Metropolitana.