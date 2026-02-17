[VIDEO] Teun Koopmeiners marcó espectacular golazo ante Galatasaray en Champions League

Juventus visita a Galatasaray por el partido de ida de los play-off de la Champions League en el Estadio "Ali Sami Yen".

El 2-1 a favor del conjunto de Turín fue una gran joya. El neerlandés Teun Koopmeiners sacó un potente y preciso remate desde el borde del área que se clavó en el ángulo del primer palo, dejando sin opciones al arquero a los 32 minutos.

