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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEOS] Araújo y Nel completaron la hazaña de Sporting Lisboa ante Bodo Glimt en la Champions

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro portugués logró la clasificación a cuartos de final.

[VIDEOS] Araújo y Nel completaron la hazaña de Sporting Lisboa ante Bodo Glimt en la Champions
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Sporting Lisboa logró la hazaña y eliminó a Bodo/Glimt en los octavos de final de la Champions, tras ganar por 5-0 este martes en Portugal, en un partido que necesitó alargue, e imponerse por 5-3 en el marcador global. 

El cuadro de Portugal tuvo que enfrentar este encuentro con un global desfavorable de 0-3, sin embargo, los "leones", gracias a los tantos de Goncalo Inacio, Pedro Goncalves y Luis Suárez estiraron la serie a la prórroga.

En el tiempo extra, los lusos completaron la remontada, con los tantos del uruguayo Maximiliano Araújo y Rafael Nel, quienes dejaron el global 5-3 a favor de los portugueses.

El delantero charrúa recibió dentro del área al segundo minuto (92') del tiempo extra y con un disparo de borde interno al primer palo, venció al arquero de los noruegos.

El atacante luso selló la épica remontada para los de Lisboa a los 120 minutos, luego de un remate al ángulo dentro del área de los noruegos.

En cuartos de final, Sporting Lisboa enfrentará al ganador de la llave entre Arsenal y Bayer Leverkusen.

 

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