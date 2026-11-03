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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEOS] Barristas de Feyenoord interrumpieron duelo con Inter con bengalas desde fuera del estadio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El partido estuvo detenidos unos minutos en Rotterdam.

Los "ultras" del equipo publicaron en redes el video del lanzamiento de las bengalas.

[VIDEOS] Barristas de Feyenoord interrumpieron duelo con Inter con bengalas desde fuera del estadio
 EFE
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Una increíble situación se vivió este martes en el partido entre Feyenoord e Inter de Milán en Rotterdam, ya que el encuentro se detuvo un par de minutos por bengalas que fueron lanzadas por barristas del cuadro neerlandés desde las afueras del Estadio De Kuip.

Cuando el marcador estaba 0-3 a favor de Inter y justo después de un gol anulado a Francesco Esposito, aparecieron las bengalas desde fuera del estadio y cayeron en la cancha, obligando al árbitro a detener un par de minutos el compromiso (70').

En redes sociales, los barras bravas de Feyenoord tienen una cuenta oficial en Instagram y publicaron el video cuando dispararon las bengalas hacia el estadio.

El partido, finalmente, concluyó sin incidentes, con victoria para el club italiano.

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