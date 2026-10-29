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ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera
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Autor: Redacción Cooperativa
La agenda quedó lista, aunque un partido todavía no tiene sede.
La agenda quedó lista, aunque un partido todavía no tiene sede.
A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP confirmó la agenda de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, con intensas peleas en diversas zonas de la tabla.
Mientras el líder Colo Colo visitará a Ñublense, Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.
Una particularidad es que la jornada arrancará el jueves 5 de noviembre, pero el día viernes no habrá acción.