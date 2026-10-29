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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La agenda quedó lista, aunque un partido todavía no tiene sede.

ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera
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A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP confirmó la agenda de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, con intensas peleas en diversas zonas de la tabla.

Mientras el líder Colo Colo visitará a Ñublense, Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.

Una particularidad es que la jornada arrancará el jueves 5 de noviembre, pero el día viernes no habrá acción.

Jueves 5 de noviembre

  • Universidad de Concepción vs. O'Higgins. Estadio "Ester Roa"

Sábado 7 de noviembre

  • Deportes La Serena vs. Palestino, 15:00 horas. Estadio La Portada
  • Everton vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Sausalito

Domingo 8 de noviembre

  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Ñublense vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Unión La Calera vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Universidad Católica vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Claro Arena

Lunes 9 de noviembre

  • Universidad de Chile vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio por confirmar

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