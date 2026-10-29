ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera

A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP confirmó la agenda de la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, con intensas peleas en diversas zonas de la tabla.

Mientras el líder Colo Colo visitará a Ñublense, Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.

Una particularidad es que la jornada arrancará el jueves 5 de noviembre, pero el día viernes no habrá acción.

Jueves 5 de noviembre

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. Estadio "Ester Roa"

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino , 15:00 horas. Estadio La Portada

, 15:00 horas. Estadio La Portada Everton vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Sausalito

Domingo 8 de noviembre

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido , 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida Ñublense vs. Colo Colo , 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

, 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún" Unión La Calera vs. Huachipato , 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

, 17:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" Universidad Católica vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Claro Arena

Lunes 9 de noviembre