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La formación de Colo Colo para recibir a U. de Concepción por la fecha 26

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Con la baja de Leandro Hernández y otra modificación en la oncena, Fernando Ortiz alistó la formación de Colo Colo para enfrentar en el Monumental a Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre (19:00), en el inicio de la fecha 26 de la Liga de Primera.

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