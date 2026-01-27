Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

ANFP oficializó el cambio de localía del partido entre Deportes Concepción y O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La decisión se produjo a causa de los incendios que afectaron a la zona sur del país.

La ANFP oficializó este martes el cambio de localía del duelo entre Deportes Concepción y O'Higgins para la primera fecha de la Liga de Primera, debido a los incendios que afectaron a la zona sur del país.

Originalmente, el cotejo estaba programado para disputarse el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio "Ester Roa Rebolledo".

De esta manera, el encuentro entre los lilas y celestes se jugará el lunes 2 de febrero en el Estadio "El Teniente" de Rancagua a las 20:30 horas.

Universidad de Concepción, que también hace de local en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", mantendrá su horario original para recibir a Coquimbo Unido este sábado 31 de enero a las 20:30 horas, pero lo hará en el Estadio "Huachipato" de Talcahuano.

Debido a estos cambios de programación, el encuentro entre Everton y Unión La Calera, quedó para jugarse el lunes 2 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio "Sausalito"

 

