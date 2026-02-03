Juan Carlos Beamín, astrofísico de la Universidad Católica de Chile, comentó este martes en Cooperativa su libro "¿Para qué sirven las estrellas?", de reciente publicación.

La obra ofrece "un viaje por la historia, la ciencia y la curiosidad humana" con miras a responder la pregunta aparentemente sencilla -pero de necesaria complejidad- que le da título.

"Las estrellas, además de ser algo bonito y tener una connotación bien romántica, han tenido un rol súper importante a lo largo de la historia", afirmó Beamín en Lo Que Queda del Día, destacando su uso, por ejemplo, para "ubicarnos en el espacio y en el tiempo".

