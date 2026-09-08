ANFP postergó partido de U. de Concepción y Huachipato en la fecha 23 de la Liga

A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP informó la postergación del partido que este fin de semana debían jugar Universidad de Concepción y Huachipato por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El cotejo estaba presupuestado para el domingo 13 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio "Ester Roa", pero será reprogramado próximamente por orden de la Delegación Presidencial del Biobío.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, la medida de las autoridades se tomó a causa del Rally del Biobío, fecha del Mundial de Rally que también tendrá lugar este fin de semana.

El certamen internacional y el operativo de seguridad derivó en una falta de contingente policial para el encuentro de fútbol, que de momento no tiene fecha.