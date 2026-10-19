ANFP reprogramó el partido pendiente entre U. Católica y Audax Italiano

La ANFP oficializó la reprogramación del partido pendiente entre Universidad Católica y Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera, fijando el compromiso para el miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en Claro Arena.

El compromiso debía disputarse originalmente el pasado sábado 10 de octubre, pero fue suspendido por las autoridades y la Delegación Presidencial tras el grave aluvión que afectó a la comuna de Las Condes en las inmediaciones del recinto precordillerano.

Con esta resolución, el elenco "cruzado" afrontará una ajustada agenda con tres partidos en siete días, iniciando este domingo 25 como visitante ante Unión La Calera y rematando el domingo 1 de noviembre frente a U. de Chile en el Clásico Universitario.

La disputa de este duelo asoma clave para la UC en la tabla de posiciones, donde marchan terceros con 42 puntos y con la opción matemática de igualar a los "azules" (45) en la carrera directa por el cupo de "Chile 2" para la Copa Libertadores.