ANFP se pronunció por el VAR del Audax vs. UC: Sostuvo que el sistema funcionó sin fallas

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entregó la versión oficial respecto al funcionamiento del VAR en el triunfo de Universidad Católica por 3-4 ante Audax Italiano y que tuvo dos expulsados en el elenco que hizo de local en La Florida.

Desde el ente rector, sostuvieron que el protocolo se cumplió en su totalidad y no hubo interrupciones de comunicación, todo tras una revisión de la empresa productora TvTel realizada una vez finalizado el encuentro.

No obstante, desde Cooperativa Deportes supimos que hubo fallas en la señal de video del VAR. Por ahora, las fuentes consultadas al respecto no han podido probar el correcto funcionamiento de dicha herramienta.

Incluso, el propio técnico Gustavo Lema compartió su molestia en torno a esta situación al decir: "En un ataque de Católica dejan seguir y era un offside muy claro. Pensé que había VAR. Me enojo porque en la jugada siguiente levanta rápido la bandera".

"Hay jugadas que son muy finitas y dicen 'no, el VAR lo chequeó' y uno se queda tranquilo. ¿Por qué cobra rápido y no esperan a que le digan del VAR? Bueno, se ve que no había, pero no nos lo dijeron en el momento", cerró el DT de Audax.