Increíble: Partido entre Audax y la UC se jugó sin VAR por una falla técnica

Universidad Católica venció por 4-3 a Audax Italiano en un intenso partido de la Liga de Primera que quedó marcado por una sensible situación conocida tras el pitazo final: El encuentro se disputó sin el uso del sistema VAR.

Como informamos en la transmisión de Cooperativa Deportes desde el Estadio Bicentenario de La Florida, el cotejo quedó a ciegas en los monitores referiles por un desajuste en la instalación del sistema.

En concreto, hubo una falla técnica en la señal del camión que funciona como cabina para los árbitros asistentes, siendo imposible el monitoreo por video para complementar al árbitro central Diego Flores.

La situación generó una gran controversia, especialmente con los reclamos ante las dos expulsiones de Audax Italiano.

Si bien Marco Collao vio la tarjeta roja al recibir su segunda amonestación, desde los floridanos se discutió la expulsión directa de Favian Loyola a los 90+9', además de algunas jugadas de futbolistas de la UC.