Artistas de la Región de O’Higgins animarán la Noche Celeste en Rancagua

O'Higgins anunció a artistas de la Región del Libertador para animar la Noche Celeste.

El Capo de Provincia disputará su tradicional partido de pretemporada donde presentarán a sus nuevas incorporaciones con su hinchada ante Magallanes este sábado a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente.

El cuadro rancagüino comunicó que el grupo de cumbia regional Talento de Amor participará en la previa del partido.

Además de la banda cumbiera, se sumará el cantante urbano Flama Tinta Roja, oriundo de Rancagua.

Previo al partido se presentará a Jorge Peña, Miguel Brizuela, Benjamín Rojas, Leandro Díaz y Bastián Yáñez como los nuevos refuerzos del elenco celeste.