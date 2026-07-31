Audax Italiano aguantó con uno menos y cosechó un valioso triunfo ante U. de Concepción en la Liga

En el inicio de la fecha 17 de la Liga de Primera, Audax Italiano aguantó con 10 futbolistas por más de una hora y derrotó 0-1 a Universidad de Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", consiguiendo un triunfo valiosísimo en su afán por despegarse de la zona de descenso.

El trámite comenzó de manera inmejorable para los pupilos de Patricio Graff, ya que Paolo Guajardo desbordó por el sector derecho y envió un centro rasante que Giovani Chiaverano (13') conectó para establecer la apertura de la cuenta.

Sin embargo, la parcialidad forastera lamentó la expulsión a Daniel Piña (33') tras revisar en el VAR una fuerte plancha sobre Jeison Fuentealba. Con uno menos, el elenco itálico debió replegar sus líneas de cara al complemento.

Incluyendo el debut de Damián Pizarro para aguantar, Audax resistió hasta que Facundo Mater (90+3') convirtió lo que pareció el empate para los locales, pero tras una larga revisión, Matías Assadi anuló la conquista por una posición de adelanto previa.

Con este resultado, los itálicos cortaron una racha de tres partidos sin abrazarse y escalaron hasta la undécima posición con 19 unidades, superando por diferencia de gol al propio "Campanil" que quedó relegado al decimotercer puesto por detrás de La Serena.

Ahora, Universidad de Concepción deberá enfocarse en cerrar su grupo de Copa Chile haciendo de local ante Curicó Unido el martes 4 de agosto, mientras que Audax Italiano buscará ratificar su recuperación el lunes 10 cuando reciba a Ñublense.