Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Audax Italiano oficializó a Bryan Soto al filo del cierre del libro de pases

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro itálico sumó su séptima incorporación.

Audax Italiano anunció el fichaje del volante chileno Bryan Soto como su nuevo fichaje y sumó así su séptima incorporación para competir en la Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Sudamericana.

El jugador de 24 años arribó al cuadro "itálico" tras su paso como cedido por Deportes Iquique.

Según informó el elenco de La Florida, Soto, ya se encuentra entrenando junto al plantel a las órdenes de Gustavo Lema.

Con esto, el formado en Colo Colo, se sumó a Diego Coehlo, Marcelo Ortiz, Rodrigo Cabral, Favian Loyola, Federico Mateos y Giovani Chiaverano como los nuevos refuerzos de Audax Italiano.

En portada