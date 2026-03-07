Caputto valoró el triunfo ante Huachipato: "Era un reducto difícil y lo hicimos bien

El técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, repasó el triunfo por 3-1 ante Huachipato en Talcahuano por la sexta fecha de la Liga de Primera, destacando el rendimiento de su equipo en un escenario complejo.

"Contento y tranquilo, hay que seguir trabajando. Era un reducto difícil y lo hicimos bien", señaló el entrenador de los "piratas" a TNT Sports tras el compromiso.

El estratega también se refirió a las variantes que tuvo durante el encuentro y la importancia de contar con distintas opciones dentro del plantel. "Para un entrenador es importante tener varias variantes de diferentes características. En un momento nos dimos cuenta que con dos volantes nos ganaban los rebotes, variamos y lo hicimos de buena manera", explicó.

En esa misma línea, Caputto recalcó la disposición que deben tener sus futbolistas para competir por un lugar en la titularidad del equipo. "Yo siempre digo que los jugadores tienen que estar a disposición, que tengan ganas de jugar", afirmó.

Respecto a la confianza que entrega este resultado, el DT sostuvo que hay que mantener la calma en los momentos malos. "Es parte de la profesión de uno. Hay que tener templanza cuando no te salen las cosas, pero los jugadores siempre se entregan", comentó.

Finalmente, el entrenador dedicó el triunfo al delantero pirata Rodrigo Holgado, quien atraviesa días difíciles tras la sanción impuesta por el TAS de no jugar en partido oficiales por un año por falsificación de documentos. "Para Rodri, que la está pasando mal. No han sido días lindos para él, le dedicamos el triunfo. Lo vamos a acompañar y apoyar", cerró.