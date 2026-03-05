Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Claudio Aquino será baja en Colo Colo en el duelo ante Audax Italiano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El trasandino salió con problemas en su muslo izquierdo en la derrota ante la U.

Claudio Aquino será baja en Colo Colo en el duelo ante Audax Italiano
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante argentino de Colo ColoClaudio Aquino no estará presente para el compromiso contra Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el cuerpo técnico de los "albos" no va arriesgar al jugador de 34 años, quien se retiró con problemas en su muslo izquierdo en la derrota ante la U en el Superclásico 199.

Ya en los entrenamientos de esta semana el trasandino trabajó diferenciado y no participó de las prácticas de fútbol reducido con el resto del plantel.

Por otro lado, se espera que Arturo Vidal esté presente en el compromiso con los "Tanos", pues evoluciona de una contractura en su pecho.

Colo Colo visitará a los itálicos este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio La Florida.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada