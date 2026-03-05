Claudio Aquino será baja en Colo Colo en el duelo ante Audax Italiano

El volante argentino de Colo ColoClaudio Aquino no estará presente para el compromiso contra Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Según informamos en Cooperativa Deportes, el cuerpo técnico de los "albos" no va arriesgar al jugador de 34 años, quien se retiró con problemas en su muslo izquierdo en la derrota ante la U en el Superclásico 199.

Ya en los entrenamientos de esta semana el trasandino trabajó diferenciado y no participó de las prácticas de fútbol reducido con el resto del plantel.

Por otro lado, se espera que Arturo Vidal esté presente en el compromiso con los "Tanos", pues evoluciona de una contractura en su pecho.

Colo Colo visitará a los itálicos este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio La Florida.