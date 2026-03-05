Elizalde: Si se dice que se va a dialogar pero no se va a participar, es un eufemismo

La polémica por el quiebre de las relaciones bilaterales entre la Administración actual y la próxima por el cable chino continúa, luego que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificara de "eufemismo" las declaraciones de la futura ministra Secretaria General de Gobierno Mara Sedini respecto a que si bien las reuniones no se retomarán, el diálogo sigue abierto.

"Es una mala señal de lo que el país necesita", señaló el secretario de Estado, reiterando el llamado a retomar las conversaciones.

"Cuando se dice que se va a dialogar, pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo. Finalmente, la voluntad de diálogo del gobierno del Presidente Boric es clara, se expresa en acciones, y lamentamos que no exista la misma voluntad de parte de las próximas autoridades", aseveró Elizalde.

El llamado a retomar el traspaso no solo llegó desde el Ejecutivo, sino también se sumó la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien apuntó que el entorno de José Antonio Kast habla de diálogo, pero no precisa con quién.

"Para dialogar deben haber dos personas, dos entes. La verdad que uno no sabe. Efectivamente, yo quiero dialogar, pero ¿con quién? Lo que no se dijo en ese punto de prensa es con quién se quería dialogar", planteó la parlamentaria.

En esa línea, espera que "esta situación cambie y tengamos un buen traspaso el día 11 de marzo. Pero efectivamente, si yo quiero dialogar, pero no sé con quién o a quién, me parece que se cae el argumento por sí solo".

El Presidente electo participó esta mañana de la ceremonia de proclamación de los senadores y diputados electos, realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones en el Congreso Nacional. Acompañado por su esposa María Pía Adriasola, ambos conversaron con los nuevos parlamentarios, incluido su hijo, José Antonio Kast Adriasola, quien asumirá como diputado por el distrito 10.