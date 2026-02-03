Claudio Borghi arremetió con todo contra el fútbol chileno: "Es una vergüenza"

Un duro diagnóstico de la actualidad del balompié nacional realizó el exentrenador de Colo Colo y de la selección chilena Claudio Borghi, quien calificó el estado del Campeonato Nacional como "una vergüenza", apuntando a diversos factores que, a su juicio, empañan la competencia.

En sus descargos, el tetracampeón con Colo Colo lamentó la falta de mística en el inicio de la temporada, señalando que "con ninguno de los tres equipos grandes tuvimos un partido de presentación, el público no la tuvo tampoco".

"Vamos a un estadio donde juega el equipo más popular del país y está sin gente con un rendimiento horripilante", dijo Borghi en relación al cuadro albo desde el panel de ESPN Chile.

Críticas a la seguridad y los estadios vacíos

Borghi también puso el foco en los graves incidentes de violencia protagonizados por hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional. "Vemos un estadio hermoso como el Nacional, con mucha gente, donde hay incendios y no sabes si se sigue jugando o no, de si se suspende o no", expresó.

El análisis del "Bichi" no quedó ahí, ya que también se sumó a las críticas contra el nivel de los jueces nacionales, respaldando declaraciones previas de otros protagonistas del continente.

"Los arbitrajes, que es algo en lo que estoy con Daniel Garnero (DT de la UC), retrasan el juego. Se comen todas las sanciones y ellos compran", aseguró el estratega.

"Desgraciadamente competimos con el país hermano que más cerca tenemos. Tú vas a Argentina y las canchas están llenas, con gritos y apoyo, todo muy lindo", concluyó.