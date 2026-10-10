Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Cobresal iguala con Universidad de Concepción en el inicio de la fecha 24 de la Liga
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 24.
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Sábado 10 de octubre
Domingo 11 de octubre
Lunes 12 de octubre