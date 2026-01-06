Cobresal oficializó a Juan Fuentes como su nuevo refuerzo para la temporada 2026

Cobresal hizo oficial este martes al llegada del volante nacional Juan Fuentes y sumó asi su tercera incorporación para competir en la Primera División.

El jugador de 30 años arribó al cuadro minero proveniente de Deportes La Serena, club por el cual tuvo un paso marcado por las lesiones la temporada pasada.

"Fuentes se desempeña como defensor central o volante de contención, destacando por su orden, liderazgo y experiencia", comunicó el club.

Fuentes, se suma a Agustín Nadruz y Esteban Valencia como los nuevos refuerzos de los comandados por Gustavo Huerta.