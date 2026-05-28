Cobresal quiere tomar un respiro en la Liga de Primera a costa de Ñublense

Cobresal quiere tomar un respiro en la tabla de posiciones de la Liga de Primera cuando reciba este viernes a las 18:00 horas (22:00 GMT) a Ñublense de Chillán en el Estadio El Cobre, en el inicio de la fecha 14 del torneo nacional.

Los "Mineros" vienen de sufrir una dura remontada 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida y marchan en el puesto 14 de la tabla con tan solo 13 unidades, a tan solo dos de puestos de descenso, por lo que necesitan despegarse se esa incomoda posición.

Por su parte, los "Diablos Rojos" igualaron 2-2 frente a Universidad de Concepción en el Estadio "Nelson Oyarzún" y suma tres fechas sin ganar, por lo que buscará una victoria para volver a meterse en puestos de clasificación a copas internacionales, ya que se encuenta en el noveno lugar con 18 puntos.

Este duelo será arbitrado por Claudio Díaz, asistido por Emilio Bastías y John Calderón; el cuarto juez será Francisco Gaggero y el VAR estará a cargo de José Cabero y Matías Assadi.

Todos los detalles los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.