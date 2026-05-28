Cobresal quiere tomar un respiro en la Liga de Primera a costa de Ñublense
Los "Mineros" se encuentran en el puesto 14 con 13 puntos.
Los "Mineros" se encuentran en el puesto 14 con 13 puntos.
Cobresal quiere tomar un respiro en la tabla de posiciones de la Liga de Primera cuando reciba este viernes a las 18:00 horas (22:00 GMT) a Ñublense de Chillán en el Estadio El Cobre, en el inicio de la fecha 14 del torneo nacional.
Los "Mineros" vienen de sufrir una dura remontada 2-1 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida y marchan en el puesto 14 de la tabla con tan solo 13 unidades, a tan solo dos de puestos de descenso, por lo que necesitan despegarse se esa incomoda posición.
Por su parte, los "Diablos Rojos" igualaron 2-2 frente a Universidad de Concepción en el Estadio "Nelson Oyarzún" y suma tres fechas sin ganar, por lo que buscará una victoria para volver a meterse en puestos de clasificación a copas internacionales, ya que se encuenta en el noveno lugar con 18 puntos.
Este duelo será arbitrado por Claudio Díaz, asistido por Emilio Bastías y John Calderón; el cuarto juez será Francisco Gaggero y el VAR estará a cargo de José Cabero y Matías Assadi.
Todos los detalles los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.