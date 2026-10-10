Cobresal se mantuvo fuera de zona de descenso tras agónico empate con la complicada U. de Conce

Cobresal se mantuvo fuera de la zona de descenso luego de rescatar un 1-1 clave frente a Universidad de Concepción en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Con la urgencia de ambos elencos por escapar de la parte baja, la primera mitad se caracterizó por la fricción en el mediocampo y las escasas aproximaciones a los arcos, yéndose al descanso sin goles.

La escuadra "penquista" no se puso en ventaja hasta el epílogo del compromiso, gracias a una definición de Luis Rojas tras habilitación de Iam González (88').

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Huerta reaccionaron de inmediato y consiguieron la paridad definitiva mediante un zurdazo de Guillermo Pacheco tras un tiro de esquina en los descuentos (90+5').

Con este resultado, el cuadro "minero" llegó a 25 puntos en el decimocuarto lugar, mientras que los dirigidos por Cristián "La Nona" Muñoz se quedaron con 23 en el decimoquinto casillero, en puestos de descenso.

En su carrera por la salvación, Cobresal ahora visitará a O'Higgins el 24 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT) y el "campanil" recibirá a Deportes Limache el 25 de octubre a las 20:00 (23:00 GMT).