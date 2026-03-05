Colegio de Entrenadores acusó irregularidades en cuerpos técnicos de Everton y La Calera

El Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol mandó una carta dirigida a la ANFP con respecto al presunto incumplimiento de bases de competencias de Primera División de los clubes Everton y Unión La Calera.

El oficio está referido a Julio Barroso y Emiliano Aquino, ayudantes técnicos de viñamarinos y caleranos, respectivamente.

"En el caso de Everton, su técnico ayudante no tiene ninguna validación que le permita dirigir en ninguna categoría de Chile", comunicó la entidad.

"En el Caso de Calera, debido a que su técnico no alcanzó el requisito Conmebol Pro y sí tiene Conmebol A, lo que le permite dirigir hasta el Fútbol Joven", añadieron.

Los "cementeros", según comunicó el Colegio de Entrenadores, son el único club de la Liga de Primera que "en ninguno de los cinco partidos de la máxima competencia inscribió a un entrenador asistente. Lo anterior solo se entiende debido a que el mencionado Aquino no cuenta con la Licencia Pro Conmebol".

¿Cuál es el requisito para ser director y ayudante?

"De acuerdo al artículo 52 de las bases de la máxima categoría profesional, para la inscripción de directores técnicos o directores técnicos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional, en los casos que éstos fueren extranjeros, deben acreditar su Licencia PRO Conmebol o PRO UEFA. Sólo podrán dirigir técnicamente a un club, sea como Directores Técnicos o como Directores Técnicos Ayudantes, los profesionales que cuenten con la Licencia", redactó el ente.