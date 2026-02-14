Colo Colo buscará otro respiro en casa y La Calera sale a sostener su inicio triunfal

Este domingo, la tercera fecha de la Liga de Primera culminará con el duelo entre Colo Colo y Unión La Calera en el Estadio Monumental, donde ambos cuadros buscarán dar un nuevo paso en el comienzo del campeonato.

El "Cacique" viene de obtener una pequeña cuota confianza con un triunfo ante Everton, pese a un juego fuera de lo ideal frente a un conjunto "oro y cielo" en crisis desde el cierre del 2025.

Los albos dejaron atrás su desastroso debut ante Limache con un 2-0 frente a los viñamarinos, con goles del juvenil Yastin Cuevas y de Javier Correa sobre el final.

El DT albo Fernando Ortiz le bajó el perfil a las turbulencias pues "mientras yo esté tranquilo, mi cabeza esté tranquila y pueda resolver situaciones deportivas todo va a fluir". Además, señaló que no le molestan las instrucciones dadas por Arturo Vidal cuando está fuera de la cancha.

La más probable oncena colocolina es con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Joaquín Méndez, Javier Sosa -que podrá debutar al cumplir una suspensión arrastrada desde el fútbol uruguayo-, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa.

Al frente estará un duro elenco "cementero", que ganó sus dos primeros partidos y quiere mantener el tranco en la cima del torneo, luego de terminar la fecha anterior como puntero.

Los "cementeros" en el estreno también tumbaron a Everton y vienen de imponerse 3-1 a Cobresal en el "Nicolás Chahuán Nazar".

Sin embargo, el equipo de Martín Cicotello también tiene un flanco abierto en los escritorios, pues Everton denunció que Axel Encinas no estaría inscrito como juvenil, por lo que habría sido el sexto extranjero en cancha durante las primeras dos jornadas.

El entrenador señaló que el club había recibido el visto bueno de la ANFP al consultarle previamente por el status del trasandino de 21 años, aunque es un caso por resolver: La Calera arriesga perder administrativamente sus seis puntos.

El partido arrancará a las 20:30 horas con arbitraje de Fernando Véjar y podrás seguirlo en las ondas de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.