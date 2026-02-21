Colo Colo celebró ante O'Higgins y afrontará con una racha de triunfos el Superclásico

Colo Colo celebró ante O'Higgins este sábado en El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha de la Liga de Primera, con un triunfo por 0-1 gracias a un solitario tanto de Claudio Aquino, y llegará con confianza al Superclásico contra Universidad de Chile que disputará la próxima semana.

Los albos, pese a las dudas que deja en su juego, ha logrado firmar tres triunfos consecutivos en el torneo y afrontarán con esa positiva racha el choque con los azules en el Monumental.

La primera parte en Rancagua fue pareja, con pocas acciones claras de gol para ambos equipos. O'Higgins tuvo dos, con un tiro libre de Francisco González que dio en el palo, y un cabezazo de Miguel Brizuela que pasó por encima del pórtico albo.

Colo Colo, por su parte, intentó dominar la posesión, pero sin precisión de cara al arco rival. Lo más cercano fue un disparo desviado de Aquino y un cabezazo de Maxi Romero.

En el complemento, Colo Colo aprovechó su oportunidad. Joaquín Sosa avanzó con espacio, sin presión rival, y soltó un zurdazo que falló en contener Omar Carabalí, y en el rebote, Aquino, bien ubicado, remató para el 0-1 parcial (54').

Pocos minutos después los albos pasaron un susto, con un penal contra Juan Leiva, pero el árbitro Mathías Riquelme, tras la revisión del VAR, invalidó la acción (60').

Colo Colo tuvo una chance de aumentar el marcador con un gol de Romero tras una gran jugada colectiva, pero el árbitro lo invalidó tras revisar el VAR, debido a una falta previa de Tomás Alarcón (84').

Con el resultado, Colo Colo sumó nueve puntos y dormirá uno de los líderes del torneo, junto con Huachipato, y a la espera de lo que pueda hacer Deportes Limache (7) ante la U este domingo en el Nacional.

O'Higgins, en cambio, quedó octavo, con seis positivos.

En la próxima fecha, O'Higgins visitará a Palestino el sábado 28 de febrero y Colo Colo jugará el Superclásico ante Universidad de Chile el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.