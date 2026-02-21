Stefan Kramer por eventual competencia con Bombo Fica: "Yo no tengo ningún drama"

En la antesala de su regreso al Festival de Viña, Stefan Kramer abordó la competencia televisiva con Bombo Fica, quien se presentará este domingo en el Festival de Comedia de Chilevisión.

En conversación con la prensa, el imitador afirmó que enfrenta tranquilo un posible cruce horario con el hombre de blanco.

"Es tanto el esfuerzo, el trabajo, los ensayos, el querer entregar algo lindo, que creo que lo demás es parte de la competencia", aseguró.

Respecto a la estrategia televisiva del canal de Machasa, el humorista hizo su propio análisis: "Lo que pasa en el otro canal, como no tienen las transmisiones, intentan competir. Hay que verlo así, pero todo bien. Yo no tengo ningún drama".

"Yo estoy muy entregado al amor, al cariño y no tengo ningún interés en polemizar nada. Entonces, que todo el mundo haga lo que estime conveniente y ahí estaremos nosotros como equipo, dando la vida", sentenció.

Este domingo, Kramer regresará a la Quinta Vergara para presentarse por cuarta vez, abriendo el segmento de humor en Viña 2026.