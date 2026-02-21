Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.1°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Stefan Kramer por eventual competencia con Bombo Fica: "Yo no tengo ningún drama"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El imitador se presentará en Viña 2026 este domingo, mientras que Fica estará en el Festival de Comedia de CHV en el mismo horario.

Stefan Kramer por eventual competencia con Bombo Fica:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la antesala de su regreso al Festival de Viña, Stefan Kramer abordó la competencia televisiva con Bombo Fica, quien se presentará este domingo en el Festival de Comedia de Chilevisión. 

En conversación con la prensa, el imitador afirmó que enfrenta tranquilo un posible cruce horario con el hombre de blanco. 

"Es tanto el esfuerzo, el trabajo, los ensayos, el querer entregar algo lindo, que creo que lo demás es parte de la competencia", aseguró. 

Respecto a la estrategia televisiva del canal de Machasa, el humorista hizo su propio análisis: "Lo que pasa en el otro canal, como no tienen las transmisiones, intentan competir. Hay que verlo así, pero todo bien. Yo no tengo ningún drama".

"Yo estoy muy entregado al amor, al cariño y no tengo ningún interés en polemizar nada. Entonces, que todo el mundo haga lo que estime conveniente y ahí estaremos nosotros como equipo, dando la vida", sentenció. 

Este domingo, Kramer regresará a la Quinta Vergara para presentarse por cuarta vez, abriendo el segmento de humor en Viña 2026. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada