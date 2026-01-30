Colo Colo desafía a Deportes Limache con la meta de empezar con buen pie la Liga de Primera

Colo Colo quiere empezar de la mejor forma su odisea en la Liga de Primera 2026 y buscará un triunfo ante el complicado Deportes Limache este sábado en el "Elías Figueroa" de Valparaíso, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT), en el marco de la primera fecha.

¿Cómo llega Colo Colo al partido con Limache?

El cuadro albo, dirigido por Fernando Ortiz, tuvo resultados irregulares en los amistosos de pretemporada y llega al compromiso con dudas, considerando también el negativo historial sin triunfos ante los "Tomateros" en 2025.

El "Cacique" llega con la presión de siempre y con caras nuevas que debutarán de forma oficial, como Matías Fernández, Joaquín Sosa y Maximiliano Romero, quienes deberán responder en la búsqueda de resultados positivos.

Además, el equipo también llega agitado por la partida del excapitán Esteban Pavez, quien no estaba considerado por el "Tano" Ortiz y se fue a Alianza Lima. La jineta quedó en manos del arquero Fernando de Paul, pese a la presencia de Arturo Vidal, referente formado en casa.

Ortiz, en su oncena titular, apostará por la juventud, con espacios para los canteranos Leandro Fernández y Francisco Marchant.

La formación de Colo Colo será con Fernando de Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Arturo Vidal; Leandro Fernández, Maximiliano Romero, Francisco Marchant.

¿Cómo llega Limache al desafío contra los albos?

Deportes Limache, por su lado, ya tuvo su debut oficial en la temporada, tras perder con Coquimbo Unido por 3-2 la semifinal de la Supercopa.

Los "Tomateros" se salvaron del descenso en la pasada temporada, y para este 2026 se reforzaron para seguir en categoría, con figuras llamativas, como Joaquín Montecinos y Jean Meneses.

La posible oncena que usará el DT Víctor Rivero será con Matías Borquez; Yonathan Andía, Marcelo Flores, Alfonso Parot, Yerko Gonzalez; Cesar Pinares, Ramon Martínez; Joaquín Montecinos, Daniel Castro, Jean Meneses; y Marcos Arturia.

El duelo entre Deportes Limache y Colo Colo será arbitrado por Cristián Garay, asistido por Joaquín Arrué y Hernán Banda; cuarto juez será Nicolás Millas, y el VAR estará a cargo de Juan Lara y Emilio Bastías.

Todos los detalles los podrás escuchar en la transmisión radial de Cooperativa Deportes y seguir online en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.