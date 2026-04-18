Colo Colo quiere retomar el liderato de la Liga de Primera ante Palestino

Colo Colo buscará retomar el liderato en la tabla de posiciones en el Estadio Monumental frente a Palestino este domingo a las 18:30 horas (22:30 GMT) luego de quedar en el segundo lugar con 18 puntos tras el triunfo de Limache frente a Universidad de Concepción.

El equipo de Fernando Ortiz tuvo una semana libre tras el aplazamiento de su duelo contra Coquimbo Unido, debido a la participación de los aurinegros en la Copa Libertadores, por lo que finalizada esta fecha tendrán aún un partido pendiente.

El "Cacique", que además tendrá una completa agenda artística desde las 15:30 horas con motivo del aniversario 101, no registra bajas considerables para este duelo frente a los "árabes". Por esto la posible alineación que prepara Fernando Ortiz será: Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez; Alvaro Madrid, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Por su parte, Palestino viene de sufrir una dolorosa derrota 2-0 ante Montevideo City Torque en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En el torneo nacional viene de volver al triunfo ante Deportes Limache y marcha en el puesto 12 con 11 puntos.

El cuadro "árabe" no contará con su delantero titular Nelson Da Silva, quien fue expulsado en el último encuentro por doble tarjeta amarilla.

Por lo que la posible alineación del cuadro dirigido por Cristián Muñoz será con: Sebastián Pérez; Dylan Zuñiga; Fernando Meza, Vicente Espinoza, Ian Garguez; Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Francisco Montes; César Munder, Martín Araya y Ronnie Fernández.

Este duelo será arbitrado por Fernando Véjar, asistido por Miguel Rocha y José Retamal; el cuarto juez será Diego Flores y el VAR estará a cargo de Piero Maza y Diego Gamboa.

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