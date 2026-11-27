La acción de este sábado 28 de noviembre en la penúltima fecha de la Liga de Primera culminará con el duelo entre Colo Colo y Deportes La Serena en el Estadio Monumental, que gran parte de la presión en el cuadro forastero.

Los "papayeros" se ilusionan con su primera clasificación internacional, en una carrera por la Copa Sudamericana donde llegan séptimos con los mismos 40 puntos que Deportes Limache y Everton, todos seguidos de cerca por Deportes Concepción (39), Palestino (38), Ñublense (38) y Huachipato (37).

Respecto al "Cacique", como campeón ya consagrado su tarea es estirar su racha de tres victorias consecutivas ―siendo la última un 3-0 sobre Universidad Católica― y celebrar en su último partido como local en el campeonato.

Además, el gran objetivo restante para los albos es afrontar las semifinales de la Copa Chile y buscar el título. Por esa razón, Fernando Ortiz dispondrá un equipo alternativo frente al equipo granate.

Colo Colo irá con Vozinha; Jeison Rojas, Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Gedeón Díaz.

Por el lado serenense, vienen al alza con un invicto de cuatro partidos y dos victorias en los últimos dos encuentros.

En la fecha anterior los dirigidos por Felipe Gutiérrez lograron un crucial 2-1 como forastero frente a Deportes Limache en Quillota, gracias a los goles de Diego Rubio y el capitán Jeisson Vargas.

Deportes La Serena también tendrá la ventaja de conocer el resultado de Limache ante Coquimbo Unido, que jugarán a las 18:00 horas en el puerto "pirata".

En cambio, el partido en el Monumental arrancará a las 20:30 horas con arbitraje de Franco Jiménez, cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa Deportes y la transmisión de Cooperativa Deportes.